Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 102,85 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 102,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 103,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,45 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.208.826 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 23,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

