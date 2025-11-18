DAX 23.181 -1,7%ESt50 5.535 -1,9%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,56 -1,9%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.773 -1,7%Euro 1,1588 +0,1%Öl 64,63 -0,3%Gold 4.089 +0,5%
Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC
Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Marktkap. 105,29 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die mögliche Übernahme von BeatBox, eines Herstellers weinbasierter Mischgetränke, würde die Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein weiter verwischen, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend. Die Verbraucher wünschten sich Produkte, die zugänglich, tragbar und preiswert seien. BeatBox erfülle alle drei Anforderungen und würde die bestehende "Beyond Beer"-Strategie von AB Inbev ergänzen. Mundy schätzt, dass die Übernahme das Wachstum in den USA um 30 Basispunkte pro Jahr steigern würde. Mit einem angenommenen Preis von 700 Millionen US-Dollar blieben die Aktienrückkäufe von AB Inbev davon auch unberührt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,68 €		 Abst. Kursziel*:
21,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,94%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

08:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
05.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
31.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

