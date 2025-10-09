DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Marktkap. 100,48 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

08:31 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
51,30 EUR -0,14 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick mit einer volatilen Berichtssaison der europäischen Konsumgüterkonzerne. Sie bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBC und Imperial Brands./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

08:31 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net AB InBev-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev-Aktie: So viel hätte eine Investition vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Experten sehen bei AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Potenzial
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
PR Newswire Anheuser-Busch Continues to Deliver on Recent $300 Million Commitment to American Manufacturing Jobs
PR Newswire Anheuser-Busch Invests $9M in its Baldwinsville, NY Brewery to Drive Local Economic Growth
Zacks AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
