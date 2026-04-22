ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 146,83 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 65 auf 70 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Schweizer hätten auch im ersten Jahresviertel mit einem starken Auftragsplus im Bereich Elektrifizierung beeindruckt, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Dabei verwies er auf die beschleunigte Elektrifizierung von Rechenzentren und die breite Anwendung der neuen Technologien. Mögliche Bedenken hinsichtlich der Umsatzumwandlung seien außerdem durch eine Anhebung der Jahresumsatzprognose ausgeräumt worden. Die Aktie notiere jedoch auf Rekordniveau, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 für dieses Jahr./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
76,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
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|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
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|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.