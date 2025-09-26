ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 110,91 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Industriekonzerns dürften ähnliche Trends wie das vorangegangene Quartal belegen, schrieb Phil Buller in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
57,18 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
57,24 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
