ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 169,53 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" belassen. Die anstehende Reform des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab 2027 sei bedeutend für Unternehmen im Bereich Windkraft, Hochleistungskabel und Energienetze, schrieb Akash Gupta am Dienstag. In den verbleibenden Windkraftauktionen bis Ende 2026 dürfte hoher Konkurrenzdruck herrschen, da sich die Unternehmen die wohlbekannten Förderungen sichern wollten und die Ungewissheit des neuen EEG-Gesetzes scheuten./ag/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,96 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,86 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|11:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|11:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital