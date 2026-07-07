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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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88,86 EUR -1,54 EUR -1,70 %
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81,86 CHF -1,50 CHF -1,80 %
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Marktkap. 169,53 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

11:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
88,86 EUR -1,54 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" belassen. Die anstehende Reform des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab 2027 sei bedeutend für Unternehmen im Bereich Windkraft, Hochleistungskabel und Energienetze, schrieb Akash Gupta am Dienstag. In den verbleibenden Windkraftauktionen bis Ende 2026 dürfte hoher Konkurrenzdruck herrschen, da sich die Unternehmen die wohlbekannten Förderungen sichern wollten und die Ungewissheit des neuen EEG-Gesetzes scheuten./ag/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,96 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,86 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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