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Marktkap. 26,22 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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WKN A1EWWW

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ISIN DE000A1EWWW0

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Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

20:26 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
150,65 EUR 2,55 EUR 1,72%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Er fühle bei den Anlegern eine wachsende Bereitschaft, sich wieder auf die Aktien des Sportwarenherstellers einzulassen, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Ungeachtet der Branchenherausforderungen durch die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation veranlassten Produktinnovationen des Unternehmens einige Investoren dazu, einen weiteren Blick auf die Aktie zu werfen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
150,90 €		 Abst. Kursziel*:
25,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
150,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,12%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

20:26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.05.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
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30.04.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
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