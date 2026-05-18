adidas Aktie
Marktkap. 26,22 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Er fühle bei den Anlegern eine wachsende Bereitschaft, sich wieder auf die Aktien des Sportwarenherstellers einzulassen, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Ungeachtet der Branchenherausforderungen durch die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation veranlassten Produktinnovationen des Unternehmens einige Investoren dazu, einen weiteren Blick auf die Aktie zu werfen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,90 €
|Abst. Kursziel*:
25,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
150,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,12%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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