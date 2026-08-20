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adidas Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

08:01 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
151,75 EUR 0,40 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
150,00 €		 Abst. Kursziel*:
53,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
151,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,57%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Zacks Industry Outlook adidas, Steven, Wolverine, Carter's and Caleres
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Expiration ITM of 50,000 Long Calls for an aggregate cash settlement of EUR 113,500
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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