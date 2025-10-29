DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.494,60 EUR -12,80 EUR -0,85 %
STU
1.385,56 CHF -13,84 CHF -0,99 %
BRX
Marktkap. 47,8 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:36 Uhr
Adyen B.V. Parts Sociales
1.494,60 EUR -12,80 EUR -0,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla bleibt in seinem Resümee des Quartalsberichts am Donnerstagabend optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Eingepreist sei bislang nur ziemlich moderates Wachstum./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.488,80 €		 Abst. Kursziel*:
49,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.494,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,87%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
30.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
dpa-afx Adyen-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Zahlungsdienstleister wächst etwas stärker als erwartet
Dow Jones Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen nach Umsatzzahlen auf Erholungskurs
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
HSBC Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
