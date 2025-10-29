Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 47,8 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla bleibt in seinem Resümee des Quartalsberichts am Donnerstagabend optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Eingepreist sei bislang nur ziemlich moderates Wachstum./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2.225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.488,80 €
|Abst. Kursziel*:
49,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.494,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,87%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.974,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|11:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.