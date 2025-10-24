DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet
HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.517,80 EUR +7,20 EUR +0,48 %
STU
1.510,00 EUR +28,40 EUR +1,92 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,68 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.517,80 EUR 7,20 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1853 Euro auf "Buy" belassen. Hannes Leitner äußerte sich in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am Mittwoch zuversichtlich. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts einfacher werdender Vergleichswerte aus dem Vorjahr sowie positiver Aussagen von Einzelhändlern aus der Asien-Pazifik-Region ordentlich abgeschnitten haben. Zudem könnte Adyen für 2026 bereits erste Hinweise für ein angepeiltes Wachstum im unteren 20-Prozent-Bereich geben, was im Rahmen der mittelfristigen Ziele läge./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.510,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.517,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,90%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.930,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

21.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
HSBC Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr rentiert?
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen