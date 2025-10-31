DAX 23.992 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1565 +0,0%Öl 64,39 +0,5%Gold 4.139 +0,6%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.398,20 EUR +33,60 EUR +2,46 %
STU
1.299,43 CHF +25,71 CHF +2,02 %
BRX
Marktkap. 42,15 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

10:51 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
Adyen B.V. Parts Sociales
1.398,20 EUR 33,60 EUR 2,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Vor dem noch an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Zahlungsdienstleister seinen mittelfristigen Ausblick aktualisiert, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Dieser sei vorsichtig und liege für 2028 unter den Konsensschätzungen. Das sei aber gut für die Aktie, die seit der Erholung Ende 2023 nicht mehr gut gelaufen sei. Denn nun habe Adyen positives Überraschungspotenzial, selbst wenn kurzfristig etwas Enttäuschung aufkomme./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.397,40 €		 Abst. Kursziel*:
75,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.398,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,23%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

10:51 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
30.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

