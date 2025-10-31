Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 42,15 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Vor dem noch an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Zahlungsdienstleister seinen mittelfristigen Ausblick aktualisiert, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Dieser sei vorsichtig und liege für 2028 unter den Konsensschätzungen. Das sei aber gut für die Aktie, die seit der Erholung Ende 2023 nicht mehr gut gelaufen sei. Denn nun habe Adyen positives Überraschungspotenzial, selbst wenn kurzfristig etwas Enttäuschung aufkomme./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.450,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.397,40 €
|Abst. Kursziel*:
75,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.398,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,23%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.974,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|10:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.