Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 47,8 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1700 auf 1760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Nooshin Nejati in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Zudem entsprächen die Konsensschätzungen bereits der nach unten hin eingeengten Prognose für 2026, die deshalb mit Erleichterung aufgenommen worden sei./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.760,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.486,80 €
|Abst. Kursziel*:
18,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.483,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
|
Analyst Name:
Nooshin Nejati
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.974,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|11:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
