AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,26 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,24 €
|Abst. Kursziel*:
-10,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,26%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|14:01
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|14:01
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
