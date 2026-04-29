UBS AG

AIR France-KLM Neutral

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Treibstoffkosten kämen aber nun zum Tragen. Der Ölpreisanstieg werde den guten Jahresstart vermutlich verhageln./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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