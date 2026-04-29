AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,35 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Treibstoffkosten kämen aber nun zum Tragen. Der Ölpreisanstieg werde den guten Jahresstart vermutlich verhageln./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,08 €
|Abst. Kursziel*:
10,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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