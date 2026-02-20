Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 202 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Solide wie immer", schrieb Sebastian Bray am Montag in seinem Resümee zu den Jahreszahlen des Gasekonzerns. Die Aktien hätten im Nachgang - ähnlich wie ein Jahr zuvor - die längst überfällige Trendumkehr nach einer im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung geschafft. Die Zahlen untermauerten auch das langfristige operative Margenpotenzial (Ebit). Der Bewertungsrückstand auf Konkurrent Linde könnte schrumpfen./rob/gl/ag

