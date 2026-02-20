DAX 25.141 -0,5%ESt50 6.120 -0,2%MSCI World 4.554 +0,0%Top 10 Crypto 8,5565 +2,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.288 -1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,53 -0,2%Gold 5.150 +0,9%
Air Liquide Aktie

174,06 EUR -1,06 EUR -0,61 %
STU
158,84 CHF -1,14 CHF -0,72 %
BRX
Marktkap. 101,4 Mrd. EUR

KGV 26,28
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 202 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Solide wie immer", schrieb Sebastian Bray am Montag in seinem Resümee zu den Jahreszahlen des Gasekonzerns. Die Aktien hätten im Nachgang - ähnlich wie ein Jahr zuvor - die längst überfällige Trendumkehr nach einer im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung geschafft. Die Zahlen untermauerten auch das langfristige operative Margenpotenzial (Ebit). Der Bewertungsrückstand auf Konkurrent Linde könnte schrumpfen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
206,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
174,96 €		 Abst. Kursziel*:
17,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
174,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

