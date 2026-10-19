Airbus Aktie
Marktkap. 157,36 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
AI Analyse
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Aussagen vor der wegen anstehender Neunmonatszahlen vorgeschriebenen Schweigeperiode auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt rechnet Analystin Chloe Lemarie für die wichtigste Sparte Zivilflugzeuge mit einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) im dritten Quartal um 188 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf Konzernebene zu einem Rückgang von 8 Prozent geführt haben dürfte. Der Free Cashflow (FCF) dürfte laut dem am Montag vorliegenden Ausblick knapp unter der Gewinnschwelle liegen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
193,40 €
|Abst. Kursziel*:
3,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
193,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,32%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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