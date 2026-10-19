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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:01 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
193,58 EUR 0,54 EUR 0,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Aussagen vor der wegen anstehender Neunmonatszahlen vorgeschriebenen Schweigeperiode auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt rechnet Analystin Chloe Lemarie für die wichtigste Sparte Zivilflugzeuge mit einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) im dritten Quartal um 188 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf Konzernebene zu einem Rückgang von 8 Prozent geführt haben dürfte. Der Free Cashflow (FCF) dürfte laut dem am Montag vorliegenden Ausblick knapp unter der Gewinnschwelle liegen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
193,40 €		 Abst. Kursziel*:
3,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
193,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,32%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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