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Symbol AKZOF

Goldman Sachs Group Inc.

Akzo Nobel Neutral

12:56 Uhr
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,30 €		 Abst. Kursziel*:
-5,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,98%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

12:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
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