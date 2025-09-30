DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.511 -0,3%Top 10 Crypto 15,64 -1,3%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 97.144 +0,0%Euro 1,1768 +0,3%Öl 66,31 -1,1%Gold 3.867 +0,2%
Akzo Nobel Aktie

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
JP Morgan Chase & Co.

Akzo Nobel Overweight

08:06 Uhr
Akzo Nobel Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi geht in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von erwartungsgemäßen Ergebnissen des Chemiekonzerns für das dritte Quartal aus. Er rechnet aber mit einem etwas optimistischeren Ausblick in einem schwierigen Branchenumfeld. Die Aktie gehört zu seinen Favoriten für die anstehende Berichtssaison./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:06 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
15.09.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
mehr Analysen

