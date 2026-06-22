Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Brent Thill bezog sich am Montag auf die Meldung, dass John Jumper, Vizepräsident von Google DeepMind, das Unternehmen verlässt, um zum Wettbewerber Anthropic zu wechseln. Angesichts des Mangels an Fachkräften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) werde diese Dynamik des "Reise nach Jerusalem"-Spiels wohl anhalten. Er bleibe aber weiterhin ein Fan der Aktien. Der Experte verwies unter anderem auf die langjährige Erfahrung von Google im KI-Bereich, die starke Personalreserve des Konzerns und die enorme Reichweite von dessen Produkten und das beschleunigte Cloud-Wachstum./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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