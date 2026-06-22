DAX 24.925 -0,9%ESt50 6.248 -1,0%MSCI World 4.778 -0,9%Top 10 Crypto 8,1500 -1,8%Nas 25.833 -1,3%Bitcoin 54.894 -1,9%Euro 1,1385 -0,4%Öl 76,93 -1,6%Gold 4.143 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Dow leichter -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie statt Bitcoin? Warum das geglückte Mega-IPO den Kryptomarkt unter Druck setzen könnte SpaceX-Aktie statt Bitcoin? Warum das geglückte Mega-IPO den Kryptomarkt unter Druck setzen könnte
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet A (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
306,05 EUR +0,10 EUR +0,03 %
STU
348,84 USD -0,64 USD -0,18 %
BTT
finanzen.net zero
Alphabet A (ex Google) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,9 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

08:01 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
306,05 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Brent Thill bezog sich am Montag auf die Meldung, dass John Jumper, Vizepräsident von Google DeepMind, das Unternehmen verlässt, um zum Wettbewerber Anthropic zu wechseln. Angesichts des Mangels an Fachkräften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) werde diese Dynamik des "Reise nach Jerusalem"-Spiels wohl anhalten. Er bleibe aber weiterhin ein Fan der Aktien. Der Experte verwies unter anderem auf die langjährige Erfahrung von Google im KI-Bereich, die starke Personalreserve des Konzerns und die enorme Reichweite von dessen Produkten und das beschleunigte Cloud-Wachstum./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 349,68		 Abst. Kursziel*:
27,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 348,84		 Abst. Kursziel aktuell:
27,57%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

08:01 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Alphabet A (ex Google) Overweight Barclays Capital
22.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

finanzen.net Talentabgang und KI-Ausgaben Hyperscaler unter Druck: Warum die Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft an Boden verlieren Hyperscaler unter Druck: Warum die Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft an Boden verlieren
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox Alphabets KI-Dilemma! Weggang zweier wichtiger Köpfe kostet das Unternehmen Milliarden USD!
finanzen.net Delphi Digital: Krypto-YouTube-Kanäle eignen sich für Markttiming
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagabend massiv unter Druck
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer
WH SelfInvest Chip-Aktien explodieren: Intel, Micron & SanDisk im Rallye-Modus
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Gewinnzone
Business Times S&P 500, Nasdaq close lower, dragged by Alphabet and megacap tech; focus on Iran
Zacks Alphabet (GOOGL) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
Zacks Here's Why Alphabet Inc. (GOOG) Fell More Than Broader Market
MotleyFool Stock Market Today, June 22: Alphabet Falls as AlphaFold Co-Creator’s Exit Raises AI Talent Concerns
MotleyFool Stock Market Today, June 22: Alphabet Slips on Key Departure and Defensive Blue Chips Gain
Cnet Google DeepMind Partners With Hollywood Indie Darling A24 to Develop AI Filmmaking Tools
Deutsche Welle Google mosquito army: Scientists say 'we must take action'
Benzinga Nokia Stock Gains As Google Cloud Partnership Adds Gemini AI Agents
RSS Feed
Alphabet A (ex Google) zu myNews hinzufügen