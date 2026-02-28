DAX 23.940 -2,8%ESt50 5.826 -2,7%MSCI World 4.500 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,95 +3,7%Gold 5.300 -0,4%
Fall unter 23.900er-Marke: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Alstom Aktie

26,13 EUR -1,08 EUR -3,97 %
STU
23,89 CHF -0,87 CHF -3,52 %
BRX
Marktkap. 13,07 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

09:36 Uhr
Alstom Overweight
Alstom S.A.
26,13 EUR -1,08 EUR -3,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Bei seinen Top-Favoriten Siemens Energy, Alstom und Siemens änderte sich allerdings nichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

09:36 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Alstom Neutral UBS AG
Nachrichten zu Alstom S.A.

