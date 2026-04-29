Goldman Sachs Group Inc.

Amazon Buy

12:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 275 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der Zielspannen gelegen, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen im Resümee des Quartalsberichts. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:26 / EDT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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