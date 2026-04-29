Amazon Aktie
Marktkap. 2,39 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 275 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der Zielspannen gelegen, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen im Resümee des Quartalsberichts. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 263,04
|Abst. Kursziel*:
23,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 270,45
|Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 309,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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