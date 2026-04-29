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Goldman Sachs Group Inc.

Amazon Buy

12:56 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 275 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der Zielspannen gelegen, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen im Resümee des Quartalsberichts. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 263,04		 Abst. Kursziel*:
23,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 270,45		 Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 309,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

12:56 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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