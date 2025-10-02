ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 1,18 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend. Bei AMS liegt Bouvignies mit seinen Prognosen für Quartalsumsatz und Marge etwas über dem Konsens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,80 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
29,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,57 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
27,92%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,93 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
