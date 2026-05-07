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Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

10:26 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 830 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Zulassung von Vyvgart gegen die Autoimmunerkrankung SNMG untermauere die Marktposition des Antikörpers gegen Myasthenia gravis vor einem spannenden zweiten Halbjahr, schrieb Rajan Sharma am Montag. Hinsichtlich der Vermarktungschancen wies er darauf hin, dass Vyvgart stets für Überraschungen gesorgt habe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
681,80 €		 Abst. Kursziel*:
24,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
681,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,78%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
868,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

10:26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:21 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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