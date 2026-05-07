Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 830 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Zulassung von Vyvgart gegen die Autoimmunerkrankung SNMG untermauere die Marktposition des Antikörpers gegen Myasthenia gravis vor einem spannenden zweiten Halbjahr, schrieb Rajan Sharma am Montag. Hinsichtlich der Vermarktungschancen wies er darauf hin, dass Vyvgart stets für Überraschungen gesorgt habe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:26 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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