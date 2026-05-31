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Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

15:16 Uhr
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
42,72 EUR 0,33 EUR 0,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Farooq Hanif beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts einer Veranstaltung in München näher mit dem deutschen Versicherungsmarkt. In der Präsentation sei kaum etwas enthalten, das sich auf die Ziele auswirke. Unterstrichen werde aber die hohe Qualität und das Wachstumspotenzial von Generali an einem der wichtigsten Märkte außerhalb Italiens./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,73 €		 Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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