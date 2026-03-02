DAX 23.729 -3,7%ESt50 5.770 -3,6%MSCI World 4.493 -0,9%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.692 -1,9%Euro 1,1599 -0,8%Öl 83,49 +6,9%Gold 5.156 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht unter 23.800 Punkte -- Wall Street tiefer erwartet -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits animieren Anleger zu Verkäufen Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits animieren Anleger zu Verkäufen
Iron Mountain: 3 % Dividende trifft auf 40 % Wachstum im Rechenzentrums-Boom Iron Mountain: 3 % Dividende trifft auf 40 % Wachstum im Rechenzentrums-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUMOVIO Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUMOVIO Aktien-Sparplan
37,78 EUR -2,50 EUR -6,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,04 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

Bernstein Research

AUMOVIO Market-Perform

09:01 Uhr
AUMOVIO Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
37,78 EUR -2,50 EUR -6,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Montagabend die Berichtssaison, nachdem die Mehrheit der europäischen Autozulieferer inzwischen Geschäftszahlen vorgelegt hat. Einige, unter anderem Aumovio, stehen aber noch aus. Von Aumovio erwartet Martin ein starkes viertes Quartal 2025. Im Jahr 2026 lebten die Gewinne wohl mehr von Kosteneffizienz als von Umsatzwachstum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
39,30 €		 Abst. Kursziel*:
-3,31%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
37,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,58%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

09:01 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net AUMOVIO-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester
dpa-afx Aktien von TeamViewer und AUMOVIO fallen - Bernstein betont KI-Risiken
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUMOVIO zu myNews hinzufügen