AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Montagabend die Berichtssaison, nachdem die Mehrheit der europäischen Autozulieferer inzwischen Geschäftszahlen vorgelegt hat. Einige, unter anderem Aumovio, stehen aber noch aus. Von Aumovio erwartet Martin ein starkes viertes Quartal 2025. Im Jahr 2026 lebten die Gewinne wohl mehr von Kosteneffizienz als von Umsatzwachstum./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,30 €
|Abst. Kursziel*:
-3,31%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
37,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,58%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
