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JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

16:11 Uhr
AUMOVIO Overweight
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi reduzierte die Schätzungen für die Ergebnisse des Automobilzulieferers 2026 und 2027 im Schnitt um 18 Prozent. Dies sei vorwiegend Aufwendungen für eine Restrukturierung geschuldet, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,30 €		 Abst. Kursziel*:
66,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,22%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

16:11 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
13:26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:21 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
23.04.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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