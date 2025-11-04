AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,86 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,32 €
|Abst. Kursziel*:
-4,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,41%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|09:11
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)