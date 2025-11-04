RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

