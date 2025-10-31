DAX 23.785 -1,4%ESt50 5.613 -1,2%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,19 -0,1%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.889 -1,7%Euro 1,1492 -0,3%Öl 64,09 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
AXA Aktie

AXA Aktien-Sparplan
Marktkap. 78,43 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
Goldman Sachs Group Inc.

AXA Buy

AXA Buy

12:31 Uhr
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 45 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Seine Ergebnisprognosen von 2026 bis 2029 sinken aufgrund geringerer Prämien in der Sach- und Unfallversicherung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
44,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,46 €		 Abst. Kursziel*:
18,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,73%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

Nachrichten zu AXA S.A.

