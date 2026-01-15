DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
39,38 EUR +0,14 EUR +0,36 %
STU
36,68 CHF +0,16 CHF +0,44 %
BRX
Marktkap. 80,18 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Michael Huttner wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie die Übernahme von 51 Prozent des italienischen Nicht-Leben-Versicherers Prima positiv. Er hob seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre an./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
47,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,30 €		 Abst. Kursziel*:
21,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,38%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

