JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

20:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Farooq Hanif rechnet mit einem Wachstum von insgesamt etwa 6 Prozent im ersten Quartal, wie er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht des Versicherers schrieb. Dies stimme in etwa mit den Trends im Jahr 2025 überein. Er berücksichtigte zudem die Veräußerung des Geschäfts der Vermögensverwaltung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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