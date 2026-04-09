AXA Aktie
Marktkap. 85,98 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Farooq Hanif rechnet mit einem Wachstum von insgesamt etwa 6 Prozent im ersten Quartal, wie er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht des Versicherers schrieb. Dies stimme in etwa mit den Trends im Jahr 2025 überein. Er berücksichtigte zudem die Veräußerung des Geschäfts der Vermögensverwaltung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,64 €
|Abst. Kursziel*:
12,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,48%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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