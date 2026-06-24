BASF Aktie
Marktkap. 43,31 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ludwigshafener hätten sich zuversichtlich gezeigt, die Erwartungen an das zweite Quartal zu erfüllen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach Meetings auf der German & Swiss Conference. Der Auftragseingang sei momentan stark und das Volumenwachstum sei robust./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,72 €
|Abst. Kursziel*:
0,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,96%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|08:31
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|BASF Underweight
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|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BASF Underweight
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|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.