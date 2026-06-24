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Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

08:31 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,06 EUR -0,67 EUR -1,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ludwigshafener hätten sich zuversichtlich gezeigt, die Erwartungen an das zweite Quartal zu erfüllen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach Meetings auf der German & Swiss Conference. Der Auftragseingang sei momentan stark und das Volumenwachstum sei robust./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,72 €		 Abst. Kursziel*:
0,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
48,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,96%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:31 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 BASF Neutral UBS AG
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
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