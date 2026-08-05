Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,94 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti senkte am Mittwochabend ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um sieben Prozent und für 2027 um neun Prozent. Grund sei eine niedrigere Profitabilität des Konsumgüterherstellers. Es gebe wenig Hinweise auf eine positive Trendwende./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,08 €
|Abst. Kursziel*:
-2,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
82,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,77%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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