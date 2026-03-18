DAX 22.762 +1,7%ESt50 5.598 +1,8%MSCI World 4.287 +1,0%Top 10 Crypto 9,3140 +2,7%Nas 22.012 +1,7%Bitcoin 61.177 +4,2%Euro 1,1588 +0,2%Öl 103,1 -5,9%Gold 4.436 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt hoch -- US-Börsen starten höher -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Siemens Energy, Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Sinopec-Aktie nach Gewinneinbruch unter Druck - volatile Ölpreise bewegen auch BP, Shell und ExxonMobil Sinopec-Aktie nach Gewinneinbruch unter Druck - volatile Ölpreise bewegen auch BP, Shell und ExxonMobil
Alphabet- und Meta-Aktien reagieren dennoch positiv: EU prüft Kartellverstöße Alphabet- und Meta-Aktien reagieren dennoch positiv: EU prüft Kartellverstöße
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,12 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,88 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CRQD

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1CRQD6

GBC

BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen

14:09 Uhr
BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen
Aktie in diesem Artikel
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
2,12 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

BHB Brauholding: EBITDA legt zu
Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf 17,5 Mio. Euro (GJ 2024: 18,3 Mio. Euro) erlitten, beim EBITDA jedoch einen leichten Anstieg auf 1,70 Mio. Euro (GJ 2024: 1,60 Mio. Euro) erzielt. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe sich die EBITDA-Marge spürbar auf 9,7 Prozent (GJ 2024: 8,7 Prozent) verbessert. Basierend auf den neuen GBC-Schätzungen erwarte das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 einen leichten Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr auf 17,91 Mio. Euro und eine weitere Verbesserung des EBITDA auf 1,96 Mio. Euro. Im Folgejahr 2027 solle ein erneuter Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf 18,29 Mio. Euro bzw. 2,07 Mio. Euro gelingen. Die von GBC erwartete Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis könne dann primär durch die weitere Expansion im alkoholfreien Getränkebereich erreicht werden. Außerdem eröffne sich für BHB durch die sich fortsetzende Marktkonsolidierung die Chance auf attraktive Zukäufe und Kooperationen. In der Folge senken die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel auf 3,05 Euro (zuvor: 3,40 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.03.2026, 14:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen

Unternehmen:
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,05 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,62 €		 Abst. Kursziel*:
16,41%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,87%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

14:09 BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen GBC
09.09.25 BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen GBC
14.03.25 BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen GBC
16.05.24 BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen GBC
06.02.24 BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

StockXperts BHB Brauholding: EBITDA legt zu BHB Brauholding: EBITDA legt zu
Aktien-Global BHB Brauholding: EBITDA legt zu
EQS Group EQS-News: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor
EQS Group EQS-Adhoc: BHB BrauholdinBHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor: g Bayern-Mitte AG
EQS Group EQS-News: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor:
StockXperts BHB Brauholding: Prognosen bestätigt
Aktien-Global BHB Brauholding: Prognosen bestätigt
EQS Group EQS-News: Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2025 entspricht in weiten Teilen der Geschäftsplanung
RSS Feed
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG zu myNews hinzufügen