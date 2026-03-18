EQS-News: Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2025 entspricht in weiten Teilen der Geschäftsplanung

EQS-News: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor:

EQS-Adhoc: BHB BrauholdinBHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor: g Bayern-Mitte AG

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