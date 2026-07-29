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BMW Aktie

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Symbol BAMXF

Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

11:41 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,62 EUR 0,36 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) in der Autosparte habe die Konsensschätzung getroffen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
60,98 €		 Abst. Kursziel*:
14,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
60,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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