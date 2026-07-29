BMW Aktie
Marktkap. 38,66 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) in der Autosparte habe die Konsensschätzung getroffen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
60,98 €
|Abst. Kursziel*:
14,79%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
60,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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