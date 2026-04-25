Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu faste am Freitagabend die aktuelle Situation beim Flugzeugbauer zusammen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien solide gewesen und im April habe der US-Konzern bisher 24 Maschinen ausgeliefert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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