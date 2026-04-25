Boeing Aktie
Marktkap. 156,26 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu faste am Freitagabend die aktuelle Situation beim Flugzeugbauer zusammen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien solide gewesen und im April habe der US-Konzern bisher 24 Maschinen ausgeliefert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 232,44
|Abst. Kursziel*:
26,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 232,47
|Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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