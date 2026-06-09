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Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:21 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,29 £		 Abst. Kursziel*:
13,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:21 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 BP Overweight Barclays Capital
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