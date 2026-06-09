BP Aktie
Marktkap. 97,69 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,29 £
|Abst. Kursziel*:
13,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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