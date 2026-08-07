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Carl Zeiss Meditec Aktie

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29,70 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU

Marktkap. 2,62 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
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WKN 531370

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ISIN DE0005313704

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Symbol CZMWF

Goldman Sachs Group Inc.

Carl Zeiss Meditec Neutral

11:36 Uhr
Carl Zeiss Meditec Neutral
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
29,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Freitag an einen durchwachsenen Quartalsbericht an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,36 €		 Abst. Kursziel*:
-8,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,09%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

11:36 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, buy
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec reports lower earnings in the first half of 2025/26 – Comprehensive package of measures planned
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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