NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Coca-Cola nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Kaumil Gajrawala in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 erscheine konservativ, sei für den Jahresbeginn aber angemessen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 88,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 77,97
|Abst. Kursziel*:
12,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 76,34
|Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|16:11
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|15:56
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
