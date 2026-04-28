NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und Gewinn des ersten Quartals hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Bonnie Herzog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Eine geringere Steuerquote treibe die Jahresziele nach oben. Die Bewertungsprämie der Aktien liege aber inzwischen klar über ihrem historischen Schnitt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 76,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 78,35
|Abst. Kursziel*:
-3,00%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 77,95
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,50%
|
Analyst Name:
Bonnie Herzog
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13:01
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:56
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
