DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
64,55 EUR -0,10 EUR -0,15 %
STU
76,98 USD -0,98 USD -1,26 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 281,44 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

12:16 Uhr
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
64,55 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 78 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Getränkekonzerns seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Nik Modi am Mittwoch. Zwar seien sie von einigem vorübergehenden Gegenwind und zeitliche Faktoren beeinträchtigt, aber die positive Dynamik des Portfolios überwiege./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 76,81		 Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 76,98		 Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 82,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

10.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
10.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.01.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

dpa-afx Viertes Quartal Coca-Cola-Aktie sackt ab: Auch 2026 Zuwächse vorgesehen Coca-Cola-Aktie sackt ab: Auch 2026 Zuwächse vorgesehen
finanzen.net Coca-Cola: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Abend in Rot
finanzen.net Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Dienstagmittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt nach
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
MotleyFool Why Coca-Cola Was Falling Today
Benzinga Coca-Cola Earnings Put Consumer Staples ETFs Back In Spotlight — Defensive Haven Or Growth Lag?
Benzinga Coca-Cola Company Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Coca-Cola Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Revenues Miss
MotleyFool Coca-Cola (KO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Benzinga Dow Surges Over 200 Points; Coca-Cola Posts Mixed Q4 Results
Zacks Coca-Cola (KO) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Coca-Cola (KO) Q4 Earnings Top Estimates
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen