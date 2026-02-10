Coca-Cola Aktie
Marktkap. 281,44 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 78 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Getränkekonzerns seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Nik Modi am Mittwoch. Zwar seien sie von einigem vorübergehenden Gegenwind und zeitliche Faktoren beeinträchtigt, aber die positive Dynamik des Portfolios überwiege./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 87,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 76,81
|Abst. Kursziel*:
13,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 76,98
|Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 82,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
