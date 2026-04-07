Deutsche Bank-Aktie im Minus: Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen
Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
66,07 EUR -0,18 EUR -0,27 %
STU
77,15 USD +1,23 USD +1,62 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 279,92 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

12:31 Uhr
Coca-Cola Outperform
Coca-Cola Co.
66,07 EUR -0,18 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 77,29		 Abst. Kursziel*:
12,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 77,15		 Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
Analyst Name:
Nik Modi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

12:31 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
17.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Hochrechnung Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 87 Dollar
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola tendiert am Abend nordwärts
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab
finanzen.net Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Coca-Cola-Aktie: Experten empfehlen Coca-Cola im März mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter
Zacks Coca-Cola Slips Below 50-Day SMA: Buy Opportunity or Wait for Now?
Zacks Coca-Cola (KO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
Zacks Can Coca-Cola Balance Pricing, Affordability in Soft Macro Backdrop?
Zacks Is Trending Stock CocaCola Company (The) (KO) a Buy Now?
MotleyFool Coca-Cola vs. Apple: Which Warren Buffett Favorite Belongs in Your Portfolio Forever?
MotleyFool What Makes Coca-Cola More Attractive Than PepsiCo?
Zacks Will Coca-Cola (KO) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Zacks Will Coca-Cola (KO) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
