Coca-Cola Aktie
Marktkap. 279,92 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 87,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 77,29
|Abst. Kursziel*:
12,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 77,15
|Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
|
Analyst Name:
Nik Modi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.