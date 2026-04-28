Barclays Capital

Coca-Cola Overweight

14:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten ein besser als erwartetes organisches Umsatzwachstum und gäben erste Hinweise, dass der Softdrinkhersteller nach längerer Zeit zu einem ausgewogeneren Wachstum zurückkehren könnte, schrieb Lauren Lieberman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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