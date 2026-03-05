DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1485 -4,7%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
64,08 EUR -1,44 EUR -2,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,39 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

10:56 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
64,08 EUR -1,44 EUR -2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dabei geht der Analyst Jose Asumendi nicht von einem langen "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation aus, wie er am Donnerstagabend schrieb. Ansonsten sieht er die Bewertung von ContiTech im Fokus. Den Verkauf hält er für noch nicht eingepreist und sieht daher ein asymmetrisch gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,18 €		 Abst. Kursziel*:
15,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10:56 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Investment-Tipp Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
finanzen.net Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagvormittag an Boden
finanzen.net Continental zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Continental-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
finanzen.net Continental-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
EQS Group EQS-News: Continental Targets Higher Earnings and Completion of Realignment in 2026
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen