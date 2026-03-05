Continental Aktie
Marktkap. 13,39 Mrd. EUR
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dabei geht der Analyst Jose Asumendi nicht von einem langen "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation aus, wie er am Donnerstagabend schrieb. Ansonsten sieht er die Bewertung von ContiTech im Fokus. Den Verkauf hält er für noch nicht eingepreist und sieht daher ein asymmetrisch gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,18 €
|Abst. Kursziel*:
15,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
64,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:56
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital