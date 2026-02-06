Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

08:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Tickethändlers und Eventveranstalters bleiben auf der Favoritenliste der Hamburger. Eine Neubewertung sei längst überfällig, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Aktien seien relativ und absolut günstig. Das Risiko für Disintermediation durch KI hält er für sehr gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com