DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,65 EUR -1,30 EUR -1,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,62 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

08:11 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
67,65 EUR -1,30 EUR -1,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Tickethändlers und Eventveranstalters bleiben auf der Favoritenliste der Hamburger. Eine Neubewertung sei längst überfällig, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Aktien seien relativ und absolut günstig. Das Risiko für Disintermediation durch KI hält er für sehr gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,80 €		 Abst. Kursziel*:
67,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,99%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:11 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 CTS Eventim Buy UBS AG
26.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

EQS Group CTS EVENTIM: Erfolgreiche Olympische Premiere für neue Arena in Mailand
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne
finanzen.net So schätzen die Analysten die CTS Eventim-Aktie im Januar 2026 ein
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester
EQS Group CTS EVENTIM: Successful Olympic Premiere for New Arena in Milano
EQS Group CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen