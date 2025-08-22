CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,54 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
82,45 €
|Abst. Kursziel*:
38,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
82,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,94%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
