CTS Eventim Aktie

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
82,45 €		 Abst. Kursziel*:
38,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
82,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,94%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

