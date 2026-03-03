DAX 24.272 +0,3%ESt50 5.890 +0,3%MSCI World 4.495 +0,2%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 63.002 +0,9%Euro 1,1613 -0,2%Öl 83,14 +0,7%Gold 5.165 +0,5%
Dürr Aktie

Marktkap. 1,52 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
Bernstein Research

Dürr Outperform

09:51 Uhr
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Resultate 2025 im Einklang mit den bekannten Eckdaten stünden, erscheine der Ausblick für den Auftragseingang 2026 ein wenig schwächlich im Vergleich zur Erwartung, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,75 €		 Abst. Kursziel*:
71,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,68%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

