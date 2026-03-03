Bernstein Research

Dürr Outperform

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Resultate 2025 im Einklang mit den bekannten Eckdaten stünden, erscheine der Ausblick für den Auftragseingang 2026 ein wenig schwächlich im Vergleich zur Erwartung, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC

