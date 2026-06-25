Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,22 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismäßig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|17:26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|17:26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|17:26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG