Delivery Hero Aktie

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

19:26 Uhr
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Giles Thorne betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Anlagehintergrund bei dem Essenlieferanten sei der komplexeste, den er jemals behandelt habe. Die Botschaft der jüngsten Zahlen sei aber klar: Der Fokus auf Produktinvestitionen sorge dafür, dass das Unternehmen in schwierigen Märkten nicht nur überlebe, sondern floriere. Das schaffe Anreize für weitere Investitionen, die aber in maßvollem Rahmen bleiben dürften./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,01 €		 Abst. Kursziel*:
74,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,71%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

