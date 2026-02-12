JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Beim Essenslieferanten Delivery Hero seien die nächsten strategischen Schritte mit dem Portfolio das wichtigste Anlegerthema. Die ordentliche operative Entwicklung interessiere aktuell eher weniger. Die Anleger sähen enorme Diskrepanz zwischen Börsenkurs und wahrem inneren Wert, seien aber zunehmend skeptisch, ob das Management ihn auch herauskristallisiere./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero