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Deutsche Börse Aktie

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247,60 EUR -1,40 EUR -0,56 %
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Marktkap. 44,94 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
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Symbol DBOEF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

08:01 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
247,60 EUR -1,40 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Oliver Carruthers setzt nach eingehender Analyse der europäischen Finanzdienstleister unter den Börsenbetreibern weiter auf die Aktien der London Stock Exchange, wie er am Montag schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
266,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
248,30 €		 Abst. Kursziel*:
7,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
247,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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